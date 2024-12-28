Началось строительство транспортной развязки М-11 «Нева» с подключением Пулково

Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин заявил, что в Петербурге начинается строительство транспортной развязки М-11 «Нева» с подключением к аэропорту «Пулково», сообщает 28 декабря пресс-служба российского правительства. Движение по новому маршруту откроют в конце 2026 года.

По мнению господина Хуснуллина, реализация проекта позволит создать альтернативный маршрут движения к аэропорту с использованием скоростной трассы, участок которой вместе со съездами составит 5,5 км. Развязка возводится с учетом развития застройки Пушкинского района и Конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, в свою очередь, заметил, что благодаря развязке разгрузится Пулковское шоссе и улучшится транспортная доступность жилых и туристических объектов на територии Петербурга и Ленобласти.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) продолжат выполнять рейсы в Петербург, Москву, Казань, Астрахань, Екатеринбург и Новосибирск после крушения лайнера Embraer в Актау.

Андрей Маркелов