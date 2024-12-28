Главные новости за 28 декабря. Белгород, Воронеж, Курск, Орел, Тамбов

В Белгородской области два человека получили ранения из-за взрыва беспилотника.

В Воронежской области из-за атак украинских БПЛА задерживали поезда.

Отозван один из исков о сносе многоэтажки «Воронеж-Дома».

Замруководителя управления СКР по Орловской области Альберт Абрамян может покинуть свой пост после праздников.

ГК «Воронеж» уведомил федерацию гандбола о снятии с чемпионата России.

Филармонию в Тамбове не отремонтируют в 2025 году.

Ирина Толмачева оставит должность врио министра информации Курской области.

«Еврологистик» потребовал еще 61 млн руб. с белгородского регоператора, а «Экотранс» не стал взыскивать с него еще 43 млн руб.

Группа компаний «Бормаш» инвестирует в два воронежских завода 1,3 млрд руб.

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что при приходе в регион его больше всего «поразила проблема мусора».