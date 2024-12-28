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В Воронежской области из-за атак украинских БПЛА задерживали поезда

В результате массированной атаки украинских беспилотников в одном из районов Воронежской области при падении обломков оборвалась контактная сеть на железной дороге. По данным на 3:32 утра, до устранения последствий задержан один поезд. Также ожидаются задержки ряда других, сообщил у себя в Telegram-канале губернатор Александр Гусев. По данным Минобороны РФ, за ночь в Воронежской областью было сбито 28 БПЛА.

По его словам, для ускорения ликвидации последствий создан специальный штаб Юго-Восточной железной дороги. В ЮВЖД ранним утром сообщили о задержке 12 поездов:

  • №144 Москва — Кисловодск;
  • №502 Москва — Адлер;
  • №114 Москва — Краснодар;
  • №20 Москва — Ростов;
  • №310 Воркута — Адлер;
  • №97 Симферополь — Москва;
  • №113 Краснодар — Москва;
  • №11 Анапа — Москва;
  • №251 Владикавказ — Санкт-Петербург;
  • №143 Кисловодск — Москва;
  • №6306 Евдаково — Россошь.
  • №6399 Сагуны — Лиски

По данным компании, в 04:15 было открыто движение на перегоне Пухово — Евдаково, которое и было прервано из-за повреждения контактной сети. Максимальное время задержки составило почти три с половинной часа.

Еще 11 беспилотников средства ПВО уничтожили в Белгородской области, сообщили в Минобороны. Губернатор Вячеслав Гладков в 3:42 сообщил о ранении двух мирных жителей в Красногвардейском районе в результате детонации БПЛА.

Что говорил воронежский губернатор о последствиях атак на регион — читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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