В Воронежской области из-за атак украинских БПЛА задерживали поезда
В результате массированной атаки украинских беспилотников в одном из районов Воронежской области при падении обломков оборвалась контактная сеть на железной дороге. По данным на 3:32 утра, до устранения последствий задержан один поезд. Также ожидаются задержки ряда других, сообщил у себя в Telegram-канале губернатор Александр Гусев. По данным Минобороны РФ, за ночь в Воронежской областью было сбито 28 БПЛА.
По его словам, для ускорения ликвидации последствий создан специальный штаб Юго-Восточной железной дороги. В ЮВЖД ранним утром сообщили о задержке 12 поездов:
- №144 Москва — Кисловодск;
- №502 Москва — Адлер;
- №114 Москва — Краснодар;
- №20 Москва — Ростов;
- №310 Воркута — Адлер;
- №97 Симферополь — Москва;
- №113 Краснодар — Москва;
- №11 Анапа — Москва;
- №251 Владикавказ — Санкт-Петербург;
- №143 Кисловодск — Москва;
- №6306 Евдаково — Россошь.
- №6399 Сагуны — Лиски
По данным компании, в 04:15 было открыто движение на перегоне Пухово — Евдаково, которое и было прервано из-за повреждения контактной сети. Максимальное время задержки составило почти три с половинной часа.
Еще 11 беспилотников средства ПВО уничтожили в Белгородской области, сообщили в Минобороны. Губернатор Вячеслав Гладков в 3:42 сообщил о ранении двух мирных жителей в Красногвардейском районе в результате детонации БПЛА.
Что говорил воронежский губернатор о последствиях атак на регион — читайте в материале «Ъ-Черноземье».