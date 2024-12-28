«Еврологистик» потребовал еще 61 млн рублей с белгородского регоператора

В арбитражный суд Белгородской области поступил второй за неделю иск местного ООО «Еврологистик» к региональном оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ). Согласно картотеке арбитражных дел, сумма исковых требований составляет 60,8 млн руб. Исковое заявление еще не принято к производству.

Вчера в суд поступил еще один иск от компании к регоператору. В картотеке арбитражного суда указана сумма требований в размере 558,8 млрд руб. Владелец «Еврологистика» Алексей Грищенко пояснил «Ъ-Черноземье», что на самом деле она превышает 558 млн руб. По его словам, цена контракта на вывоз мусора была рассчитана, исходя из территориальной схемы по обращению с ТКО. «Фактически исполнение по году не соответствует тем объемам, которые заявлены в терсхеме, то есть не дополучена огромная сумма. На сегодня в схеме устранены неточности, соответственно, фактическая сумма увеличивается. В период нашей работы мы не дополучили средства именно из-за неправильной терсхемы»,— рассказал господин Грищенко.

В конце 2022 года «Еврологистик» получил контракты на вывоз мусора со всей территории региона в течение 4,5 лет за 12,2 млрд руб. Остальные участники рынка, которые не смогли участвовать в торгах, пожаловались в Федеральную антимонопольную службу, которая признала регоператора нарушителем конкуренции. ЦЭБ безуспешно обжаловал это решение в трех инстанциях.

В ноябре 2024 года контракты с «Еврологистиком» были расторгнуты из-за неисполнения подрядчиком своих обязательств. В самой компании заявляли, что власти неверно рассчитали объем вывозимого мусора — по факту он был меньше на 28%, что сломало финансовую модель бизнеса. Кроме того, подрядчик обратил внимание на низкий тариф и сложную оперативную обстановку.

До объявления новых торгов мусор в регионе вывозят структура ранее потерявшего свою долю на рынке «Экотранса», ООО «Спецэкотранс» и шебекинское муниципальное автономное учреждение «Коммунальная служба сервиса».

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева