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В Белгородской области два человека получили ранения из-за взрыва беспилотника

Украинские беспилотники атаковали Красногвардейский район Белгородской области. В результате детонации одного из них в селе Платово два мирных жителя получили осколочные ранения. Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что они направлены в районную больницу.

Также в селе в трех жилых домах выбиты окна и посечены фасады. В результате удара еще одного дрона из-за повреждения линии электропередачи село Верхососна временно остается без света. Аварийные бригады занимаются восстановлением подачи электричества.

По данным Минобороны РФ, всего за ночь в Белгородской области были сбиты 11 беспилотников. Еще 28 уничтожены в Воронежской области, в результате атак на регион была повреждена контактная линия железной дороги, на несколько часов были задержаны 12 поездов.

Александр Прытков

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