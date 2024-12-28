«Экотранс» не стал взыскивать с белгородского регоператора ТКО еще 43 млн рублей

Белгородский перевозчик мусора ООО «Транспортная компания "Экотранс"» отказался еще от двух исков к региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ) на общую сумму 42,6 млн руб. Это следует из судебной документации.

Иск о взыскании пени в размере 25 млн руб. арбитражный суд Белгородской области оставил без рассмотрения, так как «Экотранс» два раза подряд не являлся на заседания по этому делу. От требований 17,6 млн по договору об оказании услуг по размещению отходов с мая по октябрь 2021 года компания отказалась сама.

Суд также рассматривает дело о взыскании 6,9 млн руб. пени с регоператора. Процесс был приостановлен до решения по иску на 17,6 млн. Следующее заседание назначено на середину января.

В декабре «Экотранс» также отказался от двух исков к ЦЭБ на 52 млн руб. и заключил с регоператором мировое соглашение по спору на 145 млн.

Отказы от претензий могут быть связаны с возвращением компании на рынок транспортирования ТКО. До конца 2022 года «Экотранс» был одним из крупнейших игроков на нем, однако лишился своей доли, когда ЦЭБ заключил новые контракты на вывоз мусора со всей территории региона с ООО «Еврологостик». По жалобе компании Федеральная антимонопольная служба признала регоператора нарушителей конкуренции, однако это устоявшее в трех инстанциях решение никак не изменило расклад на рынке.

«Еврологистик» в течение четырех с половиной лет мог получить за свои услуги 12,2 млрд руб. Однако с ноября 2024 года компания прекратила работу. В облправительстве заявляли, что это связано с неисполнением обязательств со стороны подрядчика. В компании при этом отмечали, что оперативная обстановка в регионе сложная, тариф на работу низкий, а из-за неверного расчета властями объемов ТКО он по факту оказался на 28% меньше, что сломало финансовую модель бизнеса. Сейчас «Еврологистик» решил взыскать с регоператора 558,8 млн руб. из-за допущенных в территориальной схеме по обращению с отходами ошибок.

На время до объявления новых торгов на вывоз мусора рынок был распределен между структурой «Экотранса», ООО «Спецэкотранс» и шебекинским муниципальным автономным учреждением «Коммунальная служба сервиса». При этом, следует из данных портала госзакупок, последнее отдает работу на субподряд до конца марта 2025 года «Спецэкотрансу» в Красногвардейском и Ровеньском районе «Спецэкотрансу» за 26,2 млн руб., а в Вейделевском районе принадлежащему муниципалитету ООО «Коммунальщик п. Вейделевка» за 7,6 млн. Сам регоператор новые торги на транспортирование ТКО еще не объявлял.

Подробнее о проблемах с белгородскими отходами читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Еврологистику" не хватило мусора».

Александр Прытков