Отозван один из исков о сносе многоэтажки «Воронеж-Дома»

Индивидуальный предприниматель Андрей Чермошенцев направил в арбитражный суд Воронежской области ходатайство об отказе от иска о признании самовольной постройкой и сносе 18-этажки ЗАО «Воронеж-Дом» на улице Шелепина, 4 в северной части облцентра. Причины такого решения в документации не разъясняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Чермошенцев передумал требовать сноса многоэтажки (крайняя слева) на севере Воронежа

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Андрей Чермошенцев передумал требовать сноса многоэтажки (крайняя слева) на севере Воронежа

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Исполнительный директор «Воронеж-Дома» Иван Семенов пояснил «Ъ-Черноземье», что Андрей Чермошенцев отказался от иска после переговоров с застройщиком. Их суть и договоренности господин Семенов предпочел не раскрывать.

Кроме того, рассказал топ-менеджер, компания выкупила у Андрея Чермошенцева часть его участка площадью 0,5 га, который соседствует с многоэтажкой. В своем иске господин Чермошенцев указывал, что «Воронеж-Дом» мог частично занять его землю при строительстве объекта. Дом находится в границах земельного участка. Однако, подчеркнул Иван Семенов, покупка не связана с этими претензиями: «Нам была необходима земля для обустройства технической дороги, по которой наша техника будет ездить для строительства домов внутри квартала».

Сноса этой многоэтажки также требует мэрия Воронежа. Оба иска суд объединил в одно производство. Иван Семенов рассказал, что администрация свои претензии не отзывала, по делу сейчас идет экспертиза. На время судебного разбирательства работы на объекте не ведутся.

В мэрии отмечали, что «Воронеж-Дом» не получал разрешения на строительство из-за несоответствия проектной документации проекту планировки территории (ППТ). Иван Семенов пояснил, что компания неоднократно обращалась за разрешением, корректировала ППТ и получала каждый раз новые замечания. Изначально на части участка планировался подземный паркинг, однако при проектировании объекта выяснилось, что реализовать такой проект практически невозможно. По его словам, компания разработала новый ППТ с сохранением необходимого количества машино-мест за счет наземных парковок, однако мэрия уже более трех лет «по непонятным причинам» не согласовывает документацию. Сейчас «Воронеж-Дом» строит паркинг на 493 машино-места, его готовность составляет 80%.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Воронеж-Дом" хотят оставить сносом».

Александр Прытков