Шохин не считает катастрофическим для бизнеса курс 100–105 рублей за доллар

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин считает, что для экспортеров и импортеров важна предсказуемость курса рубля даже если расчеты идут в нацвалютах. По его мнению, курс 100–105 руб. за доллар без чрезмерной волатильности не будет катастрофой для бизнеса.

«В марте 2022 года, когда и ставка повысилась, и курс подскочил, я помню, многие коллеги уже тогда говорили: ну, курс 90–100, наверное, мы переживем. Сейчас тоже 100–105 руб. стоит доллар»,— сказал господин Шохин «РИА Новости».

Глава РСПП считает, что неопределенность для бизнеса может быть более неудобной, чем «конкретный курс». «Я считаю, что как не является чем-то катастрофическим инфляция в 8–9% для экономики, так и курс в районе, скажем, 100–105 руб. за доллар, если не будет чрезмерной волатильности в любую сторону»,— добавил господин Шохин.

Банк России сообщал, что к усилению колебания курса привели санкции. Они отразились на расчетах по международным поставкам и препятствуют поступлению валютной выручки. 27 декабря курс доллара превышал 107 руб. на международном рынке. Официальный курс доллара на 28 декабря составил 100,5 руб.