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Коммерсантъ FM
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Официальный курс доллара вновь превысил 100 рублей

Центробанк России опубликовал официальный курс иностранных валют на завтра, 28 декабря. Курс доллара повысился до 100,5281 руб./$. Цена евро и юаня также возросла: курс евро составит 105,9522 руб./€, юаня — 13,4434 руб. Об этом сообщается на сайте регулятора.

На данный момент курс доллара находится ниже отметки 100 руб./$ и составляет 99,2295 руб./$.

Министр финансов Антон Силуанов 4 декабря сообщал, что в законе о бюджете заложен среднегодовой курс доллара к рублю в 2025 году на уровне 96,5 руб./$, в 2026 году — 100 руб./$. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что смягчение денежно-кредитной политики повлияет на ослабление рубля. Глава Сбербанка Герман Греф прогнозировал, что к концу 2025 года курс доллара поднимется до 112–115 руб.

О ситуации — в материале «Ъ» «Инфляционный ноябрь выбился из прогнозов».

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