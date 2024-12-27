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Коммерсантъ FM
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Курс доллара превышал 107 рублей на международном рынке

Курс доллара на международном валютном рынке Forex впервые с 28 ноября превысил отметку 107 руб. По данным на 14:00, стоимость американской валюты поднималась до 107,0047 руб./$ (+7%).

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

К 14:36 курс доллара замедлил рост до 105,37 руб./$ (+5,63%). Курс евро в это время рос на 3,79%, до 108,16 руб./€. Центробанк установил официальный курс доллара на 27 декабря на уровне 99,22 руб./$, евро — 103,29 руб./€.

Банк России сообщал, что к усилению колебания курса привели санкции. Они отразились на расчетах по международным поставкам и препятствуют поступлению валютной выручки.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Рубль положился на ставку».

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