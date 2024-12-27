Главные новости за 27 декабря. Ростов-на-Дону и область

Суд обязал власти Ростова рассмотреть требование о сохранении рощи на Шоссейной. Ранее стало известно, что на ее месте может начаться строительство жилого комплекса.

В министерстве просвещения России заявили, что учебник ОБЖ, содержание которого возмутило жителей Ростовской области, не может использоваться в школах. В указанном учебнике в параграфе «Безопасное поведение девушек» говорится, что «многие нападения происходят по вине самой жертвы», которая «показывает всем своим видом», что она «созрела».

С 2025 года в Ростовской области начнет действовать новый проект по поэтапному снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Его участниками стали Ростов-на-Дону и Новочеркасск.

В Ростовский областной суд поступило дело о крупном пожаре, произошедшем летом 2017 года в районе Театрального спуска в Ростове-на-Дону. Его рассмотрение в апелляционном порядке начнется 21 января.

ГК «Вертикаль-инвест» получила разрешения на реставрацию ростовского винно-водочного завода, находящегося на пр. Буденновский. К работам приступят в 2025 году и выполянт их в течение полутора лет.

Законодательное собрание Ростовской области утвердило избрание новых мировых судей для работы в пяти судебных районах региона. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации.

В ростовской больнице скорой медицинской помощи (БСМП) появится новое приемное отделение. Его проектирование начнется в 2025 году.

Загрузка глэмпингов Ростовской области с 1 по 8 января составляет почти 100%, при том что стоимость отдыха в этом средстве размещения выросла в праздничные дни почти вдвое по сравнению с будними.

АО «Семеноводческая агрофирма «Русь» (сейчас находится в распоряжении Росимущества) обратилась в ростовский арбитражный суд с иском к бывшему бенефициару предприятий ГК «Концерн "Покровский"» Аркадию Чебанову о взыскании с него 28 млн руб. Об этом сообщается на сайте суда.

Администрация Ростова приняла постановления о создании юридических лиц, которые будут управлять двумя строящимися школами в микрорайонах Суворовский и Левобережный. В Суворовском планируют создание гуманитарной школы, а в Левобережном приоритет будет отдан естественно-научным дисциплинам.