Минпросвещения прокомментировало скандал с учебником ОБЖ в Ростовской области

В министерстве просвещения России заявили, что учебник ОБЖ, содержание которого возмутило жителей Ростовской области, не может использоваться в школах. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Речь идет об учебнике издательства «Дрофа» авторов С. Вангородского, М. Кузнецова и В. Латчука. В параграфе под названием «Безопасное поведение девушек» говорится, что «многие нападения происходят по вине самой жертвы», которая «показывает всем своим видом», что она «созрела». Авторы советуют девушкам не надевать короткие юбки и не краситься ярко чтобы не стать жертвой насилия.

В сообщении министерства просвещения говорится, что это издание учебника «не может использоваться в школах». Ранее сообщалось, что указанный учебник используют в школах Ростова-на-Дону и Волгодонска.

Кристина Федичкина