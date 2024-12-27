Ростов и Новочеркасск вошли в новый проект по снижению выбросов в воздух

С 2025 года в Ростовской области начнет действовать новый проект по поэтапному снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Его участниками стали Ростов-на-Дону и Новочеркасск. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сейчас наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводят в 12 городах Ростовской области на 18 федеральных стационарных постах. Ведется работа по выявлению пыли, сажи, диоксида серы, аммиака, сероводорода, оксида углерода и пр. Новый проект по снижению выбросов будет действовать до 2030 года.

Федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология» направлен на улучшение экологической обстановки и снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Достигнуть целей планируется за счет мероприятий по снижению выбросов от промышленных предприятий, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры.

Кристина Федичкина