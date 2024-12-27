Власти Ростова создают юрлица для управления школами в Суворовском и Левобережном

Администрация Ростова приняла постановления о создании юридических лиц, которые будут управлять двумя строящимися школами в микрорайонах Суворовский и Левобережный. Об этом сообщается в Telegram-канале главы города Алексея Логвиненко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В сообщении говорится, что школы должны начать работу с учениками 1 сентября 2025 года. В Суворовском школа рассчитана на 1,2 тыс. учеников, в Левобережном – на 1,1 тыс. мест.

«В Суворовском планируем создание гуманитарной школы, а вот в Левобережном приоритет будет отдан естественно-научным дисциплинам», - отмечается в Telegram-канале градоначальника..

Сергей Иванов