Агрофирма «Русь» требует с экс-бенефициара ГК «Концерн "Покровский"» Аркадия Чебанова 28 млн рублей

АО «Семеноводческая агрофирма «Русь» (сейчас находится в распоряжении Росимущества) обратилась в ростовский арбитражный суд с иском к бывшему бенефициару предприятий ГК «Концерн "Покровский"» Аркадию Чебанову о взыскании с него 28 млн руб. Об этом сообщается на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Семеноводческая агрофирма «Русь» входила в ГК, господин Чебанов был ее совладельцем. Теперь агрофирма настаивает на взыскании с него задолженности по соглашению о переводе долга, которое было заключено еще в 2014 году. Более подробной информации о характере долга нет.

Как писал «Ъ-Ростов», в 2023 году Лабинский городской суд (Краснодарский край) конфисковал активы ГК «Концерн "Покровский"», которые принадлежали его бенефициарам Андрею Коровайко и Аркадию Чебанову в пользу государства. Такое судебное решение было принято по требованию Генеральной прокуратуры РФ, которая заявила, что господин Коровайко построил свой бизнес на коррупционных доходах, полученных во время работы в аппарате полпреда президента в Южном федеральном округе Виктора Казанцева в 2001–2004 годах.

Аркадий Чебанов и Андрей Коровайко были объявлены правоохранительными органами в розыск, как фигуранты уголовного дела. В конце 2021 года Басманный районный суд Москвы санкционировал их заочный арест по обвинению в попытке захвата сельхозугодий предприятия «Слава Кубани».

Сергей Иванов