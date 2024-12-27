Для ростовской БСМП построят новое приемное отделение

В ростовской больнице скорой медицинской помощи (БСМП) появится новое приемное отделение. Его проектирование начнется в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Постепенное обновление БСМП уже начато в этом году. На этой неделе водителям были переданы ключи от 46 новых автомобилей скорой помощи.

Ростовская БСМП является одной из крупнейший городских больниц региона, принимающих пациентов экстренно. В этом году в БСМП обратились почти 80 тыс. человек, медики выполнили более 35 тыс. операций. Бригады скорой помощи выезжали из БСМП на вызовы ростовчан более 300 тыс. раз.

Кристина Федичкина