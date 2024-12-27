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Суд обязал власти Ростова рассмотреть требование о сохранении рощи на Шоссейной

Ленинский районный суд удовлетворил административный иск общественного объединения «ГорЛесНадзор Ростов-на-Дону» о признании незаконными действий департамента архитектуры города при ответе на обращение с требованием сохранить рощу, расположенную по ул. Шоссейной. Теперь власти обязаны рассмотреть предложение организации, об этом сообщается на ее странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее жители города направили в департамент архитектуры Ростова обоснование для перевода рощи в зону озелененных территорий специального назначения, на которых запрещено строительство. Однако власти не стали его рассматривать, назвав предложение «несвоевременным». Участники проекта «ГорЛесНадзор» оспорили бездействие департамента в суде. Теперь по их запросу должна представить заключение специальная комиссия.

Земельный участок между заливом Ковш и Ворошиловским мостом, где находится роща, Гордума Ростова перевела в зону общественно-жилой застройки в 2021 году. В 2024 году стало известно, что на территории могут начать строительство жилого комплекса.

Кристина Федичкина

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