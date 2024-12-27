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Апелляция неосторожности

Ростовский облсуд рассмотрит дело о пожаре на Театральном спуске

В Ростовский областной суд поступило дело о крупном пожаре, произошедшем летом 2017 года в районе Театрального спуска в Ростове-на-Дону. Его рассмотрение в апелляционном порядке начнется 21 января, сообщает пресс-служба суда.

Фото: Евгений Дубровский, Коммерсантъ

Фото: Евгений Дубровский, Коммерсантъ

В суд поступили апелляционные жалобы в интересах осужденного Павла Трунова, а также Игоря Безземельного, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью. Кроме того, несогласие с решением суда первой инстанции выразил представитель одной из потерпевших.

Дело о крупном пожаре на Театральном спуске в августе 2017 года рассматривалось Пролетарским районным судом Ростова-на-Дону. На скамье подсудимых находились бывшая заместитель главы администрации Пролетарского района Ростова-на-Дону Марина Беляева, обвиняемая в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ), а также начальник Восточного РЭС, филиала ОАО «Донэнерго» «Ростовские городские электрические сети» Павел Трунов и старший мастер производственного участка Игорь Безземельный, обвиняемые в причинении смерти по неосторожности и повреждении имущества по неосторожности (ч. 2 ст. 109, ст. 168 УК РФ).

Летом 2023 года дело в отношении Марины Беляевой было прекращено судом в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Игорь Безземельный скончался, однако оставался обвиняемым по делу вместе с Павлом Труновым. В итоге, спустя пять лет слушания дела в суде, оба признаны виновными, но освобождены от наказания — также из-за истечения сроков давности.

Крупный пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска произошел 21 августа 2017 года. Огонь уничтожил 125 индивидуальных жилых домов и 39 квартир в восьми многоквартирных домах, пострадавшими были признаны более 700 человек. В результате происшествия погиб 76-летний мужчина. Следователи установили, что пожар начался после короткого замыкания проводов, которое привело к возгоранию находящейся рядом несанкционированной свалки мусора.

Кристина Федичкина

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