Шесть новых мировых судей избраны в Ростовской области
Законодательное собрание Ростовской области утвердило избрание новых мировых судей для работы в пяти судебных районах региона. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации.
Фото: Василий Дерюгин
В участок №10 Новочеркасского судебного района пойдет работать Размик Маргарян.
Оксана Мусатова и Владислава Камышова избраны в участки №6 и №7 соответственно Советского района Ростова.
Екатерину Симонову назначили судить в участок №4 Аксайского района.
Мария Кабанова будет судить в участке №1 Белокалитвенского района.
Ислам Иванов станет мировым судьей на участке №4 Егорлыкского района.