Шесть новых мировых судей избраны в Ростовской области

Законодательное собрание Ростовской области утвердило избрание новых мировых судей для работы в пяти судебных районах региона. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин Фото: Василий Дерюгин

В участок №10 Новочеркасского судебного района пойдет работать Размик Маргарян.

Оксана Мусатова и Владислава Камышова избраны в участки №6 и №7 соответственно Советского района Ростова.

Екатерину Симонову назначили судить в участок №4 Аксайского района.

Мария Кабанова будет судить в участке №1 Белокалитвенского района.

Ислам Иванов станет мировым судьей на участке №4 Егорлыкского района.

Сергей Иванов