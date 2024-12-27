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Глэмпинги Ростовской области почти полностью загружены на новогодние праздники

Загрузка глэмпингов Ростовской области с 1 по 8 января составляет почти 100%, при том что стоимость отдыха в этом средстве размещения выросла в праздничные дни почти вдвое по сравнению с будними. Об этом сообщает РБК Ростов.

Фото: пресс-служба Министерства экономического развития РФ

Фото: пресс-служба Министерства экономического развития РФ

По данным издания, некоторые гости забронировали модульные объекты на новогодние праздники еще с ноября 2024 года. Последние номера раскупаются за несколько дней до Нового года.

Глэмпинги также пользуются спросом в соседнем Краснодарском и Ставропольском краях. По мнению собственников, глэмпинги на Юге и Кавказе востребованы зимой, потому что гости хотят вырваться из «городского шума» и находиться ближе к природе. Также зимой популярны купель и баня. В некоторых глэмпингах предусмотрена новогодняя праздничная программа.

Кристина Федичкина

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