Главные новости за 26 декабря. Сочи

Спасатели МЧС России продолжают работу по расчистке пляжей от нефтепродуктов в Анапском районе Краснодарского края. На смену сотрудников Краснодарского и Крымского поисково-спасательных отрядов прибыли спасатели из Сочи, Майкопа, Краснодара и Ейска.

Российская гостиничная компания ZONT Hotel Group возьмет в управление премиальный комплекс Marine Garden Sochi Hotels & SPA 5* в Хостинском районе Сочи. Гостиница на 780 номеров расположится на побережье Черного моря.

Сочинские полицейские задержали одного из участников мото-заезда по лестницам Зимнего театра. Нарушителем оказался37-летний мужчина, приехавший в Сочи на отдых из Свердловской области.

Сотрудники Кавказского биосферного природного заповедника подготовили новое место обитания для бурого медведя по кличке Винни Пух. Специально оборудованный вольер площадью 312 кв. м расположен на открытом воздухе в комплексе «Лаура» в Красной Поляне.

Россия импортировала из Абхазии около 30 тыс. тонн мандаринов с начала сезона в октябре 2024 года. Этот показатель уже превысил объем поставок за весь прошлый сезон, составлявший 25 тыс. тонн.

В 2024 году на свет появились шесть тыс. детей, а для улучшения жилищных условий семей из федерального, краевого и местного бюджетов специалисты выделили более 44 млн руб.

В результате разлива мазута после крушения танкеров в Черном море на побережье Сочи обнаружили свыше 25 пострадавших птиц. Эксперты предупреждают, что это число может увеличиться.

В Сочи подвели итоги работы санаторно-курортной отрасли за 2024 год. По данным администрации города, турпоток увеличился до 7,9 млн человек против 7,6 млн в прошлом году.

Депутаты городского собрания Сочи приняли бюджет на 2025 год в размере 64 млрд руб. Объем привлеченных инвестиций из федерального и регионального бюджетов увеличился практически в четыре раза.