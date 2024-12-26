Бюджет Сочи на 2025 год достиг рекордных 64 млрд рублей

Депутаты городского собрания Сочи приняли бюджет на 2025 год в размере 64 млрд руб. Объем привлеченных инвестиций из федерального и регионального бюджетов увеличился практически в четыре раза, рассказал в своем Telegram-канале глава курорта Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Свыше 70% расходов, не считая крупных инфраструктурных проектов, направят на развитие и обеспечение социальной сферы. В бюджете сохранятся меры поддержки семей с детьми, ветеранов и участников специальной военной операции.

Суммарный объем доходов курорта на ближайшие три года составит более 118 млрд руб. Средства планируется направить на реализацию масштабных проектов по комплексному развитию и модернизации инженерной инфраструктуры города.

«Ъ-Сочи» писал, что в Сочи подвели итоги работы санаторно-курортной отрасли за 2024 год. По данным администрации города, турпоток увеличился до 7,9 млн человек против 7,6 млн в 2023 году.

Вячеслав Рыжков