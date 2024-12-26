Спасенный в Сочи медведь Винни переехал в Красную Поляну

Сотрудники Кавказского биосферного природного заповедника подготовили новое место обитания для бурого медведя по кличке Винни Пух. Специально оборудованный вольер площадью 312 кв. м расположен на открытом воздухе в комплексе «Лаура» в Красной Поляне. Для животного созданы берлога и игровая зона, сообщается в официальном Telegram-канале Сочинского географического общеста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Сочинский географ» Фото: «Сочинский географ»

Волонтеры Общества спасли медведя в феврале 2023 года из заброшенного сафари-парка в селе Ахштырь. Последние два года животное находилось во временной клетке близ села Монастырь под наблюдением зоотехника и ветеринаров организации.

Как уточняется, 26 декабря начался процесс транспортировки медведя в новый дом с применением специальной техники.

Винни Пух, имеющий цирковое прошлое, оказался одним из многих животных, брошенных владельцами разорившегося сафари-парка в селе Ахштырь. Большинство из 50 видов животных, включая львов, тигров и кенгуру, были распроданы в зоопарки. Часть обитателей парка, в том числе верблюды, яки и олень, сбежали в лес. Енотов и шакала приютил Кавказский заповедник.

Оперативные новости Сочи в Telegram

Вячеслав Рыжков