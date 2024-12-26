Сочинские спасатели убираю мазут на пляжах Анапы

Спасатели МЧС России продолжают работу по расчистке пляжей от нефтепродуктов в Анапском районе Краснодарского края. На смену сотрудников Краснодарского и Крымского поисково-спасательных отрядов прибыли спасатели из Сочи, Майкопа, Краснодара и Ейска, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

«В станице Благовещенской Краснодарского края продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, вчера спасатели МЧС России провели перегруппировку», – уточнили в ведомстве.

На пляжах Анапы работает 41 спасатель ЮРПСО МЧС России и его подразделений. Специалисты продолжают уборку и транспортировку загрязненного грунта.

«Ъ-Сочи» писал, что в Сочи продолжают находить птиц со следами интоксикации и загрязнения нефтепродуктами. Только за 25 декабря в Сочи нашли 18 таких пернатых. Руководство Сочинского географического общества решает с администрацией города и природоохранной прокуратурой вопрос создания волонтерского штаба по спасению птиц.

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Вячеслав Рыжков