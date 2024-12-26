Свыше 44 млн рублей направили на улучшение жилищных условий семей в Сочи

В 2024 году на свет появились шесть тыс. детей, а для улучшения жилищных условий семей из федерального, краевого и местного бюджетов специалисты выделили более 44 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В Зимнем театре подвели итоги года на мероприятии с участием сочинских семей. Были награждены семьи, которые внесли особый вклад в воспитание детей и развитие города. Среди них Владимир и Мария Борзенковы, отметившие 70-летие супружеской жизни, и династии Дубровских-Кириченко и Нестеренко, работающие в сфере гостеприимства и культуры.

Социальная поддержка в 2024 году охватила свыше восьми тыс. многодетных семей. Для них ввели льготы: бесплатный абонемент на посещение музеев, парков аттракционов и кинотеатров, а также бесплатный проезд для детей в общественном транспорте. Школьники и студенты из таких семей получили льготные условия на проезд.

Кроме того, значительное внимание уделили участникам СВО и их родным. Для них реализовали 12 мер поддержки, в том числе закрепление кураторов за семьями и финансовую помощь. Общая сумма выплат из благотворительных фондов превысила 90 млн руб.

В городе продолжилась реализация масштабных инфраструктурных проектов. Построили два детских сада на 830 мест, школа на 801 учеников, а также многофункциональный спортивный комплекс.

Мария Удовик