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Полиция задержала приезжего байкера, катавшегося по ступеням Зимнего театра

Сочинские полицейские задержали одного из участников мото-заезда по лестницам Зимнего театра. Нарушителем оказался37-летний мужчина, приехавший в Сочи на отдых из Свердловской области. Причин своего поступка он не пояснил, отметили в пресс-службе УВД курорта.

Фото: пресс-служба УВД по Сочи

Фото: пресс-служба УВД по Сочи

В отношении правонарушителя составлены административные протоколы за управление незарегистрированным транспортом и хулиганство. Суд пройдет утром в пятницу, 27 декабря. До этого момента байкер пробудет в камере для задержанных.

Инцидент на ступенях Зимнего театра произошел вечером 23 декабря. Запись с фиксацией правонарушения появилась в соцсетях. На опубликованных кадрах были видны двое водителей мотоциклов, заезжавшие по лестнице наверх – к колоннам Зимнего театра. Полиция начала их поиски 24 декабря.

Вячеслав Рыжков

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