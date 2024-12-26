Импорт абхазских мандаринов в Россию превысил 30 тысяч тонн

Россия импортировала из Абхазии около 30 тыс. тонн мандаринов с начала сезона в октябре 2024 года. Этот показатель уже превысил объем поставок за весь прошлый сезон, составлявший 25 тыс. тонн, отмечают в пресс-службе Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В преддверии новогодних праздников через таможенный пост МАПП «Адлер» Краснодарской таможни ежедневно проходит до 1 тыс. тонн цитрусовых и более 200 грузовых автомобилей с сельхозпродукцией. Фрукты поставляются в Сочи, Краснодар, Ростов, Москву, Санкт-Петербург и другие города России.

Помимо мандаринов из Абхазии ввезено 130 тонн апельсинов, 270 тонн лимонов и 800 тонн фейхоа. Общий объем импортированной сельхозпродукции превысил 31 тыс. тонн.

«В преддверии новогодних праздников на российско-абхазской границе пиковый период ввоза цитрусовых. Абхазские мандарины ценятся за свой натуральный кисло-сладкий вкус, неповторимый аромат и сочность. Эти фрукты – традиционное украшение любого новогоднего стола», – отмечают в пресс-службе.

В то же время таможенники зафиксировали около 30 нарушений, связанных с несоблюдением запретов и отсутствием фитосанитарных сертификатов. Внедрение электронного декларирования и современных технических средств контроля ускорило процесс таможенного оформления грузов.

Вячеслав Рыжков