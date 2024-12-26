На побережье Сочи нашли более 25 пострадавших от разлива мазута птиц

В результате разлива мазута после крушения танкеров в Черном море на побережье Сочи обнаружили свыше 25 пострадавших птиц. Эксперты предупреждают, что это число может увеличиться, сообщает ТАСС со ссылкой на орнитолога Александра Дворецкого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Специалист отметил, что часть птиц, загрязненных мазутом, все еще находится в море и может добраться до берега в тяжелом состоянии.

Сейчас открыты пункты по спасению птиц, где помощь уже оказали более чем 1 тыс. пернатым. Однако порядка 200 особей погибли. Господин Дворецкий рассказал о своем опыте спасения, отметив, что ему удалось выпустить на свободу около 10 чомг, но также были обнаружены и мертвые птицы.

По словам орнитолога, птицы могут долетать до Сочи с загрязненными грудными перьями, так как их крылья остаются в нормальном состоянии. При попытках очиститься от мазута пострадавшие могут его проглотить, что приводит к интоксикации и выбросу на берег в тяжелом состоянии. Господин Дворецкий также усомнился относительно будущего потомства пострадавших птиц, уточнив, что если они выживут и восстановятся, то смогут продолжить свой род.

Власти Сочи информируют о локальных случаях выброса птиц с признаками интоксикации мазутом на побережье города и в федеральной территории Сириус. Сейчас обсуждается создание городского добровольческого штаба для организации помощи черноморской фауне в условиях экологической катастрофы.

Мария Удовик