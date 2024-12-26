На побережье Сочи нашли более 25 пострадавших от разлива мазута птиц
В результате разлива мазута после крушения танкеров в Черном море на побережье Сочи обнаружили свыше 25 пострадавших птиц. Эксперты предупреждают, что это число может увеличиться, сообщает ТАСС со ссылкой на орнитолога Александра Дворецкого.
Фото: Александр Черных, Коммерсантъ
Специалист отметил, что часть птиц, загрязненных мазутом, все еще находится в море и может добраться до берега в тяжелом состоянии.
Сейчас открыты пункты по спасению птиц, где помощь уже оказали более чем 1 тыс. пернатым. Однако порядка 200 особей погибли. Господин Дворецкий рассказал о своем опыте спасения, отметив, что ему удалось выпустить на свободу около 10 чомг, но также были обнаружены и мертвые птицы.
По словам орнитолога, птицы могут долетать до Сочи с загрязненными грудными перьями, так как их крылья остаются в нормальном состоянии. При попытках очиститься от мазута пострадавшие могут его проглотить, что приводит к интоксикации и выбросу на берег в тяжелом состоянии. Господин Дворецкий также усомнился относительно будущего потомства пострадавших птиц, уточнив, что если они выживут и восстановятся, то смогут продолжить свой род.
Власти Сочи информируют о локальных случаях выброса птиц с признаками интоксикации мазутом на побережье города и в федеральной территории Сириус. Сейчас обсуждается создание городского добровольческого штаба для организации помощи черноморской фауне в условиях экологической катастрофы.