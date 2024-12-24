Центр беспилотников в Казани, открытие поликлиники в «Салават Купере» и поставка оборудования для МСЗ

На базе КНИТУ-КАИ в Казани создадут научно-производственный центр (НПЦ) беспилотников «Барс». На его строительство выделят 2,5 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. Работы начнутся во второй половине 2025 года. Центр станет одним из 12 подобных НПЦ полного цикла в России. В нем разместятся авиационный учебный центр, лаборатории, летно-испытательная база и производство.

До конца года в жилом комплексе «Салават Купере» в Казани откроется новая многопрофильная поликлиника на 1000 посещений в смену. В ней будут работать взрослое и детское отделения, женская консультация, травмпункт и подстанция скорой помощи. Учреждение оснащено современным оборудованием, включая компьютерный томограф. Стоимость проекта составила 812,7 млн руб.

Контракт на поставку оборудования для Казанского мусоросжигательного завода заключен и находится на стадии реализации. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в ближайшие три года. Строительно-монтажные работы выполнены на 25%. Оборудование поставит китайская компания Chongqing Sanfeng Covanta, построившая уже 177 аналогичных заводов. Также в республике появятся семь комплексов по сортировке мусора перед сжиганием, так как мощности существующих полигонов в Казани исчерпаны.

Проезд по платному участку Вознесенского тракта длиной 7,6 км будет стоить от 90 до 350 руб. Для легковых автомобилей высотой до 2 метров цена составит 90 рублей, в час пик (6:30-9:00 и 17:00-19:30) — 150 рублей. Для грузовиков и автобусов стоимость увеличится до 250-350 руб. в зависимости от габаритов.

Проезд по трассе Шали — Бавлы будет стоить от 4,5 до 18 руб. за километр в зависимости от типа транспорта. Для легковых автомобилей высотой до 2 м цена составит 4,5 руб. за километр, для машин до 2,6 м — 6,75 руб. Грузовики и автобусы будут платить от 9 до 18 руб. за километр. Полная поездка по трассе обойдется в 653 руб.

Делегация из Уфы прибудет в Казань для изучения опыта по ликвидации последствий атаки беспилотников, произошедшей 21 декабря. Такое поручение дал мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Делегация из Казани отправилась в Белгород изучать опыт организации гражданской обороны при атаках беспилотников, сообщил мэр Ильсур Метшин. В Белгороде население могут эвакуировать в убежища за считанные минуты. По словам Метшина, жители Казани должны четко знать, как реагировать в чрезвычайных ситуациях и где находятся укрытия. После атаки БПЛА 21 декабря выяснилось, что в городе около 30 укрытий оказались недоступны для населения

Бывшего директора Казанского ипподрома и его заместителя обвиняют в хищении более 24 млн руб. По версии следствия, в 2018-2022 годах они похитили средства, выделенные на покупку племенных лошадей и проведение спортивных мероприятий. Большую часть денег — 19 млн руб. — они перевели на подконтрольные счета под видом оплаты несуществующих услуг. Уголовное дело направлено в суд.

В Казани за 2024 год построили более 1,415 млн квадратных метров жилья, что на 90 тысяч больше, чем в 2023 году, сообщил мэр Ильсур Метшин. По его словам, застройщики теперь создают не просто квадратные метры, а новый стандарт жизни с качественным благоустройством. По итогам 9 месяцев 2024 года город занял первое место среди крупных городов России по вводу жилья, поднявшись со второй позиции.

Анар Зейналов