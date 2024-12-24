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Цена проезда по участку Вознесенского тракта составит от 90 до 350 рублей

Стоимость поездки по платному участку Вознесенского тракта составит от 90 до 350 рублей в зависимости от категории автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

Для легковых машин I категории (высота до 2 метров) плата за проезд составит 90 руб., а в час пик (06:30–09:00 и 17:00–19:30) — 150 руб. Водители автомобилей II категории (высота до 2,6 метров) смогут проехать по трассе за 150 руб., III категории (грузовики и автобусы с двумя осями и высотой 2,6 метра и более) — за 250 руб. Для машин IV категории (грузовики и автобусы с тремя осями, высотой 2,6 метра и более) цена проезда дойдет до 350 руб.

Протяженность платного участка автотрассы составляет 7,6 км, число полос движения — 6.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда машины по платному участку Вознесенского тракта может составить от 176 до 567 руб.

Диана Соловьёва

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