По итогам 2024 года в Казани построили более 1,415 млн квадратных метров жилья. Об этом рассказал мэр города Ильсур Метшин на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани в 2024 году построили 1,415 млн квадратных метров жилья

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ В Казани в 2024 году построили 1,415 млн квадратных метров жилья

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Это серьезная цифра с хорошим качеством и благоустройством. Наши строители перестали продавать просто квадратные метры. Они создают образ жизни, стандарт», — заявил мэр Казани.

В прошлом году в Казани построили 1,325 млн квадратных метров жилья.

По оценке социально-экономического положения среди крупных городов России за 9 месяцев 2024 года Казань улучшила свои позиции по вводу жилья и переместилась с 2 места в 2023 году на 1.

Диана Соловьёва