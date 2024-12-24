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В Казань приедет делегация из Уфы для изучения устранения последствий атаки БПЛА

В Казань прибудет делегация из Уфы для обмена опытом по ликвидации последствий атаки беспилотников. Об этом сообщает «Башинформ».

Поручение дал мэр Уфы Ратмир Мавлиев на оперативном совещании.

«Созвонитесь с УГЗ Казани, запланируйте выезд, обменяйтесь опытом. <...> Узнайте, какие сложности возникали, как коллеги организовывали работу. Прошу всегда думать на опережение», — заявил господин Мавлиев.

21 декабря Казань подверглась атаке восьми БПЛА. По данному факту возбудили уголовное дело. После атаки беспилотников в Татарстане ввели режим ЧС для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС республики.

Диана Соловьёва

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