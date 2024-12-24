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Делегация Казани изучит опыт Белгорода по организации гражданской обороны

Делегация из Казани отправилась в Белгород для изучения опыта по организации гражданской обороны во время атаки беспилотников. Об этом рассказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Господин Метшин отметил опыт Белгорода, в котором все население могут эвакуировать в убежища за минуты. Ильсур Метшин заявил, что в Казани должны провести четкую работу, чтобы жители знали, как реагировать на чрезвычайные ситуации, где жители могут найти укрытия.

«У каждого в голове это должно быть. Мы сейчас привезем лучшую практику в стране до конца недели»,— рассказал мэр города.

По мнению Ильсура Метшина, организация гражданской обороны — одна из тех вещей, которые должны быстро научиться делать в Казани в 2025 году.

21 декабря Казань атаковали восемь беспилотников. Удары были зафиксированы по жилым домам. После атаки БПЛА около 30 укрытий оказались недоступны для населения.

Диана Соловьёва

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