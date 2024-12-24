Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-директора Казанского ипподрома подозревают в хищении 24 млн рублей

Бывший директор ООО «Племконзавод «Казанский» и ООО «Казанский ипподром», а также его заместитель, предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве, растрате и легализации преступных доходов. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Татарстан.

По данным следствия, в 2018-2022 годах обвиняемые совместно с предыдущим директором ипподрома похитили более 24 млн руб., выделенных на покупку племенных лошадей и проведение конно-спортивных мероприятий. Из этой суммы 19 млн они перевели на подконтрольные счета под видом оплаты несуществующих услуг и купли-продажи товаров. Кроме того, в 2016 году директор племконзавода продал своему родственнику трактор «Беларус» за 52 тыс. руб. при его рыночной стоимости более 606 тыс. руб. Также, в 2020 году, являясь директором новой фирмы, учрежденной племконзаводом, он похитил 3,5 млн руб. через фиктивный договор займа.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Анар Зейналов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...