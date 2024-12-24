Экс-директора Казанского ипподрома подозревают в хищении 24 млн рублей

Бывший директор ООО «Племконзавод «Казанский» и ООО «Казанский ипподром», а также его заместитель, предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве, растрате и легализации преступных доходов. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Татарстан.

По данным следствия, в 2018-2022 годах обвиняемые совместно с предыдущим директором ипподрома похитили более 24 млн руб., выделенных на покупку племенных лошадей и проведение конно-спортивных мероприятий. Из этой суммы 19 млн они перевели на подконтрольные счета под видом оплаты несуществующих услуг и купли-продажи товаров. Кроме того, в 2016 году директор племконзавода продал своему родственнику трактор «Беларус» за 52 тыс. руб. при его рыночной стоимости более 606 тыс. руб. Также, в 2020 году, являясь директором новой фирмы, учрежденной племконзаводом, он похитил 3,5 млн руб. через фиктивный договор займа.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Анар Зейналов