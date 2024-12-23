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Коммерсантъ FM
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Минздрав назвал оптимальный возраст для беременности

Для женщины оптимальный возраст для беременности и рождения ребенка составляет от 18 до 35 лет, следует из письма Минздрава. Ведомство указывает, что мужчины могут зачать ребенка и в более старшем возрасте, но с каждым годом эта вероятность уменьшается.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Необходимо информировать женщин, что оптимальное время для беременности и рождения ребенка — возраст женщины от 18 до 35 лет»,— сказано в документе, который цитирует «РИА Новости».

Ведомство также пишет, что курение увеличивает риск бесплодия в 1,6 раза, потребление более 20 г этанола в день — на 60%. Потребление более пяти чашек кофе ежедневно якобы снижает шансы забеременеть в 1,45 раза.

Минздрав уверяет, что шанс родить живого ребенка при возрасте отца старше 35 лет вдвое ниже по сравнению с более молодыми отцами даже при ЭКО. Как утверждается, с возрастом отца связана более высокая вероятность развития у ребенка шизофрении, расстройств аутистического спектра, острого лимфобластного лейкоза, а также «врожденных синдромов и аномалий развития».

В ноябре Минздрав обязал медцентры и клиники отчитываться о своей работе с беременными женщинами, роженицами и младенцами. Консультирование женщин, желающих сделать аборт, начнут клинические психологи, они же будут привлекаться к оказанию помощи, направленной на сохранение и укрепление репродуктивного здоровья.

Подробности — в материале «Ъ» «Скрининги проходят репродуктивно».

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