Мазут с затонувших танкеров достиг берегов Крыма

На Керченском полуострове у мыса Змеиный и крепости Еникале произошел выброс мазута из потерпевших крушение танкеров, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Объем выброса нефтепродуктов он не раскрыл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пятна мазута на песке пляжа в Анапе

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Пятна мазута на песке пляжа в Анапе

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Для ликвидации последствий и очистке береговой зоны привлечены силы федерального и регионального МЧС, Минэкологии Крыма и Керчи. В море направились суда «Максим Колосов» и «Анатолий Ткачев». Всего в очистке берега и акватории участвуют 112 человек, 2 корабля и 12 единиц наземной техники.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе во время шторма 15 декабря. У первого судна оторвало носовую часть, второе село на мель в районе порта Тамань. К 20 декабря волонтеры и сотрудники экстренных служб собрали более 3,3 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. В тот же день на «Волгонефть-212» произошла еще одна утечка мазута. Президент Владимир Путин называл произошедшее «экологической бедой».

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Мазуту не дадут залечь на дно».