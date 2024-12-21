Мазут с затонувших танкеров достиг берегов Крыма
На Керченском полуострове у мыса Змеиный и крепости Еникале произошел выброс мазута из потерпевших крушение танкеров, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Объем выброса нефтепродуктов он не раскрыл.
Пятна мазута на песке пляжа в Анапе
Фото: Александр Черных, Коммерсантъ
Для ликвидации последствий и очистке береговой зоны привлечены силы федерального и регионального МЧС, Минэкологии Крыма и Керчи. В море направились суда «Максим Колосов» и «Анатолий Ткачев». Всего в очистке берега и акватории участвуют 112 человек, 2 корабля и 12 единиц наземной техники.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе во время шторма 15 декабря. У первого судна оторвало носовую часть, второе село на мель в районе порта Тамань. К 20 декабря волонтеры и сотрудники экстренных служб собрали более 3,3 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. В тот же день на «Волгонефть-212» произошла еще одна утечка мазута. Президент Владимир Путин называл произошедшее «экологической бедой».
О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Мазуту не дадут залечь на дно».