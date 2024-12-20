Границы продажи алкоголя в Казани, приговор экс-начальнику отдела МЧС Татарстана и 750 млн руб. на повышение рождаемости

В Казани установлены минимальные расстояния, на которых запрещена продажа алкоголя рядом с образовательными, медицинскими и спортивными учреждениями, а также другими социальными объектами.

Экс-начальника отдела МЧС Татарстана Линара Сунгатуллина приговорили к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 15 млн руб. за взятки на 5 млн руб.

Чувашская Республика получила более 750 млн руб. на реализацию мероприятий, направленных на повышение рождаемости. Глава Чувашии Олег Николаев анонсировал новые мероприятия в рамках нацпроекта «Семья», которые начнут действовать с 2025 года.

Внеочередное собрание акционеров «Татнефти», запланированное на 19 декабря, не состоялось из-за отсутствия кворума. В связи с этим компания перенесла рассмотрение вопроса о выплате дивидендов за девять месяцев 2024 г. на 26 декабря.

В международном аэропорту Казани началось проектирование третьего пассажирского терминала. Строительство будет запущено после получения положительного заключения по проекту от Главгосэкспертизы России.

В Татарстане завершено расследование уголовного дела против двух бизнесменов, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов на 130 млн руб. и выводе 290 млн руб. со счетов компаний.

Правительство Чувашии выделило 71 млн руб. из резервного фонда на поддержку местных производственных компаний. Всего было одобрено 20 заявок на общую сумму свыше 240 млн руб.

В Набережных Челнах планируется выделить около 71 млн руб. на реконструкцию тепловых сетей. Работы по реконструкции запланированы с 16 июня по 2 сентября 2025 г. В этот период теплоносители будут отключены с 17 по 30 июня.

В Татарстане планируется увеличить единовременные выплаты молодым специалистам агропромышленного комплекса (АПК) с 300 до 750 тыс. руб.

В Чувашии выявили 130 земельных участков общей площадью 860 га, предназначенных для жилищного строительства. Из этой площади 819 га отведены для индивидуального жилищного строительства, а оставшиеся 40 га выделены под многоквартирные дома.

Влас Северин