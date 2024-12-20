Чувашия выделила 71 млн рублей на поддержку местных предприятий

Правительство Чувашии направило 71 млн руб. из резервного фонда на субсидии местным производственным компаниям. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров республики.

В октябре Министерство промышленности и энергетики Чувашии предложило местным производителям подать заявки на компенсацию расходов на новое оборудование. По итогам рассмотрения министерство одобрило 20 заявок на общую сумму свыше 240 млн руб.

В связи с большим числом предприятий, соответствующих условиям отбора, правительство республики приняло решение расширить программу поддержки в рамках государственной программы «Развитие промышленности и инновационной экономики».

Компании, прошедшие отбор, смогут возместить до 50% затрат на оборудование, но не более 20 млн руб. на одно предприятие.

Анар Зейналов