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В Татарстане будут судить двух бизнесменов за неуплату налогов на 130 млн рублей

В Татарстане завершено расследование уголовного дела против двух бизнесменов, которых обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 130 млн руб., а также в выводе со счетов компаний 290 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Татарстан.

В Татарстане будут судить двух бизнесменов за неуплату налогов на 130 млн рублей

В Татарстане будут судить двух бизнесменов за неуплату налогов на 130 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Татарстане будут судить двух бизнесменов за неуплату налогов на 130 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в 2018–2021 годах обвиняемые, управляя предприятиями «Спецхимруспродукт» и «Технохимпром», включали в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных сделках с контрагентами, уклоняясь от уплаты НДС, налога на прибыль организаций и страховых взносов. Кроме того, они подделали распоряжения о переводе средств, чтобы вывести со счетов фирм 290 млн руб. На похищенные деньги обвиняемые приобрели шесть автомобилей и четыре объекта недвижимости общей стоимостью 87 млн руб.

Следствие собрало достаточные доказательства, и уголовное дело передано в суд.

Согласно данным сервиса Rusprofile, ООО «Спецхимруспродукт» зарегистрировано в Казани. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля химическими продуктами.

Анар Зейналов

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