В Татарстане будут судить двух бизнесменов за неуплату налогов на 130 млн рублей
В Татарстане завершено расследование уголовного дела против двух бизнесменов, которых обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 130 млн руб., а также в выводе со счетов компаний 290 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Татарстан.
В Татарстане будут судить двух бизнесменов за неуплату налогов на 130 млн рублей
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным следствия, в 2018–2021 годах обвиняемые, управляя предприятиями «Спецхимруспродукт» и «Технохимпром», включали в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных сделках с контрагентами, уклоняясь от уплаты НДС, налога на прибыль организаций и страховых взносов. Кроме того, они подделали распоряжения о переводе средств, чтобы вывести со счетов фирм 290 млн руб. На похищенные деньги обвиняемые приобрели шесть автомобилей и четыре объекта недвижимости общей стоимостью 87 млн руб.
Следствие собрало достаточные доказательства, и уголовное дело передано в суд.
Согласно данным сервиса Rusprofile, ООО «Спецхимруспродукт» зарегистрировано в Казани. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля химическими продуктами.