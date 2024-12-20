В Чувашии выявили 130 земельных участков общей площадью 860 га для жилищного строительства. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росреестра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии выявили 130 участков земли под жилищное строительство

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Чувашии выявили 130 участков земли под жилищное строительство

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Большая часть территории — 819 га — предназначена для индивидуального жилищного строительства, оставшиеся 40 га выделены под многоквартирные дома. В текущем году было найдено 180 га свободной земли для частного домостроения.

По словам заместителя руководителя Управления Росреестра по Чувашии Сергея Васюкова, на 40 га уже ведется строительство. В оборот вовлечены 69 участков: 55 из них предназначены для частных домов, 14 — для многоквартирных.

Поиском подходящих территорий занимается специальный оперативный штаб при региональном управлении Росреестра. В его состав входят представители региональных органов власти и филиала ППК «Роскадастр». Они анализируют потенциал участков и готовят предложения по их эффективному использованию.

Работы по выявлению участков реализуются в рамках проекта «Земля для стройки».

Анар Зейналов