В Казани утвердили минимальные расстояния, на которых запрещена продажа алкогольной продукции рядом с образовательными, медицинскими и спортивными учреждениями, а также другими социальными объектами. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в сетевом издании исполкома города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани установили границы территорий, где запрещена продажа алкоголя

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Казани установили границы территорий, где запрещена продажа алкоголя

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно документу, розничная продажа алкоголя в стационарных торговых точках разрешена не ближе 50 метров от образовательных учреждений и организаций дополнительного образования. Для объектов общепита это расстояние составляет не менее 40 метров.

Помещения, где оказываются медицинские услуги, должны находиться на расстоянии не менее 30 метров от стационарных торговых точек и 25 метров от заведений общепита.

Прилегающие территории спортивных сооружений, боевых позиций войск, вокзалов и аэропортов также подпадают под ограничения: продажа алкоголя допускается на расстоянии не менее 30 метров.

Для объектов, расположенных рядом с источниками повышенной опасности (определяются региональными органами власти), минимальное расстояние для продажи алкоголя составляет 50 метров для магазинов и 40 метров для заведений общепита.

В многоквартирных домах, если земля под ними не поставлена на кадастровый учет, торговые точки могут располагаться не ближе 5 метров от здания.

Анар Зейналов