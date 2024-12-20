Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Татарстане планируют повысить выплаты молодым аграриям до 750 тысяч рублей

Министерство сельского хозяйства Татарстана разработало проект постановления об увеличении единовременной выплаты молодым специалистам АПК с 300 до 750 тыс. руб. для выпускников вузов. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

В Татарстане планируют повысить выплаты молодым аграриям до 750 тысяч рублей

В Татарстане планируют повысить выплаты молодым аграриям до 750 тысяч рублей

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В Татарстане планируют повысить выплаты молодым аграриям до 750 тысяч рублей

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Согласно проекту постановления, размер выплат для выпускников вузов планируется увеличить с 300 до 750 тыс. руб., а для выпускников колледжей — с 150 до 750 тыс. руб. Таким образом, поддержка станет единой для всех молодых специалистов, независимо от уровня образования.

Претендовать на выплату смогут специалисты до 35 лет, впервые устроившиеся на работу в сельском хозяйстве после окончания учебы и обязавшиеся проработать в отрасли не менее трех лет.

Одновременно предлагается отменить действующую ежемесячную выплату в размере 7,5 тыс. руб., которую сейчас получают специалисты в течение первого года работы.

Реализация проекта, как уточняется в пояснительной записке, направлена на привлечение молодых кадров в сельскохозяйственную отрасль республики и потребует выделения дополнительных средств из бюджета Татарстана.

Анар Зейналов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...