Министерство сельского хозяйства Татарстана разработало проект постановления об увеличении единовременной выплаты молодым специалистам АПК с 300 до 750 тыс. руб. для выпускников вузов. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане планируют повысить выплаты молодым аграриям до 750 тысяч рублей

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ В Татарстане планируют повысить выплаты молодым аграриям до 750 тысяч рублей

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Согласно проекту постановления, размер выплат для выпускников вузов планируется увеличить с 300 до 750 тыс. руб., а для выпускников колледжей — с 150 до 750 тыс. руб. Таким образом, поддержка станет единой для всех молодых специалистов, независимо от уровня образования.

Претендовать на выплату смогут специалисты до 35 лет, впервые устроившиеся на работу в сельском хозяйстве после окончания учебы и обязавшиеся проработать в отрасли не менее трех лет.

Одновременно предлагается отменить действующую ежемесячную выплату в размере 7,5 тыс. руб., которую сейчас получают специалисты в течение первого года работы.

Реализация проекта, как уточняется в пояснительной записке, направлена на привлечение молодых кадров в сельскохозяйственную отрасль республики и потребует выделения дополнительных средств из бюджета Татарстана.

Анар Зейналов