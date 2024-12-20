Чувашия получила более 750 млн рублей на повышение рождаемости

Чувашская Республика вошла в число регионов, получивших софинансирование в размере более 750 млн руб. для реализации мероприятий, направленных на повышение рождаемости. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев на заседании Госсовета под председательством президента России Владимира Путина.

Глава Чувашии Олег Николаев также анонсировал новые мероприятия в рамках нацпроекта «Семья», которые начнут действовать с 2025 года.

В рамках новых инициатив будут открыты пункты проката для новорожденных, группы кратковременного присмотра за детьми, а многодетные семьи смогут покрывать 50% стоимости обучения своих детей в техникумах и вузах за счет государства. Будущие родители смогут пройти бесплатный подготовительный этап программы ЭКО, а беременные студентки получат единовременную выплату в размере 100 тыс. руб. Ожидается, что новыми мерами поддержки смогут воспользоваться около 5 тыс. семей ежегодно.

Кроме того, с 2025 года семьи, в которых родится третий ребенок, смогут получить увеличенный республиканский материнский капитал в размере 200 тыс. руб. С момента введения этой меры в 2012 году ею воспользовались более 16,8 тыс. семей. Также планируется ежегодное увеличение финансирования государственной социальной помощи на основании социального контракта более чем в два раза. В 2025 году на эти цели будет выделено 996,5 млн руб., что позволит заключить более 4 тыс. социальных контрактов.

Влас Северин