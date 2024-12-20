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Экс-начальника отдела МЧС Татарстана осудили на 10 лет за взятки на 5 млн рублей

Кировский районный суд Казани приговорил бывшего начальника отдела надзорных мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Татарстану Линара Сунгатуллина к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 15 млн руб. Об этом сообщает информационное агентство «Татар-информ».

Экс-начальника отдела МЧС Татарстана осудили на 10 лет за взятки на 5 млн рублей

Экс-начальника отдела МЧС Татарстана осудили на 10 лет за взятки на 5 млн рублей

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Экс-начальника отдела МЧС Татарстана осудили на 10 лет за взятки на 5 млн рублей

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Суд признал Сунгатуллина виновным в 56 эпизодах получения взяток и двух эпизодах мелкого взяточничества. Суммы взяток варьировались от 10 до 200 тыс. руб., общий ущерб оценили в 5 млн руб.

Сунгатуллина задержали в июле 2021 года после получения 200 тыс. руб. от предпринимателя из Набережных Челнов. Именно через этого бизнесмена оперативникам удалось выйти на чиновника.

В ходе судебного разбирательства гособвинение требовало для подсудимого 11 лет лишения свободы и штрафа в размере, превышающем 100 млн руб., что соответствует двадцатикратному размеру суммы ущерба.

Анар Зейналов

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