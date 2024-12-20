В международном аэропорту Казани начали проектирование третьего пассажирского терминала. Об этом РБК Татарстан сообщили в пресс-службе аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропорту Казани начали проектировать третий терминал

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В аэропорту Казани начали проектировать третий терминал

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«На сегодняшний день осуществляется проектирование терминала 3. Этап строительства будет начат после получения положительного заключения по проекту от Главгосэкспертизы России»,— уточнили представители аэропорта.

На разработку концепции нового терминала было выделено 2 млн руб. Согласно техническому заданию, здание должно органично вписываться в архитектурный ансамбль существующих терминалов. Проект предусматривает создание четырехполосного автомобильного подъезда, двухзонной парковки и благоустройство привокзальной площади с зелеными насаждениями. Подрядчику также предстоит разработать схему транспортного движения вокруг здания.

Анар Зейналов