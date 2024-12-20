Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Челнах на реконструкцию тепловых сетей выделят почти 71 млн рублей

В Набережных Челнах планируют выделить около 71 млн на реконструкцию тепловых сетей. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

В Челнах на реконструкцию тепловых сетей выделят почти 71 млн рублей

В Челнах на реконструкцию тепловых сетей выделят почти 71 млн рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Челнах на реконструкцию тепловых сетей выделят почти 71 млн рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В рамках закупки запланирован первый этап реконструкции магистральной теплосети от теплового узла №1 до подъема на мост, на участке от теплового узла №6 до теплового узла №1. Место работ: п. ГЭС, 1-й комплекс. Реконструкцию должны выполнить с 16 июня по 2 сентября 2025 года. Теплоносители должны отключить на период с 17 до 30 июня.

Заказчиком работ выступает компания «Татэнерго». Работы по реконструкции проведут для нужд филиала компании — «Набережночелнинские тепловые сети».

По данным портала Rusprofile, компания «Татэнерго» с уставным капиталом более 9,4 млрд руб. занимается производством электроэнергии. В 2023 году выручка организации составила 54 млрд руб., а прибыль — 4,3 млрд руб.

Диана Соловьёва

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...