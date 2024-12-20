Внеочередное собрание акционеров «Татнефти» 19 декабря не состоялось из-за отсутствия кворума. Компания перенесла рассмотрение вопроса о выплате дивидендов за девять месяцев 2024 года на 26 декабря. Информация об этом размещена на портале «Интерфакс — Центр раскрытия корпоративной информации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Татнефть» перенесла решение о дивидендах из-за срыва собрания акционеров

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ «Татнефть» перенесла решение о дивидендах из-за срыва собрания акционеров

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

На несостоявшемся собрании акционеры должны были утвердить размер дивидендных выплат. Ранее совет директоров компании предложил выплатить по 55,59 руб. на каждую акцию обоих типов.

По правилам компании, на дивиденды направляется не менее 50% чистой прибыли. За первое полугодие 2023 года чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ снизилась на 7,5% до 118 млрд руб., а по МСФО выросла на 2,5% до 151,4 млрд руб.

Анар Зейналов