В Белгородской области в результате атаки беспилотника ранены два человека

В районе села Репяховка Краснояружского района Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника пострадали два мирных жителя. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что двое мужчин получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Одного пострадавшего доставляют в областную клиническую больницу, второму оказали медицинскую помощь на месте.

Еще один украинский дрон был сбит в приграничном городе Шебекино. Он взорвался при падении, осколки посекли два легковых автомобиля.

За последние сутки по территории Белгородской области со стороны Украины выпустили 55 беспилотников и 34 боеприпаса. Никто из мирных жителей в результате этих атак не пострадал.

Сергей Толмачев, Воронеж