В Воронеже арестован отель Marton Business из-за неуплаты 270 млн рублей налогов

Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области (УФССП) арестовали отель на улице 20 лет ВЛКСМ в Центральном районе Воронежа. Такая мера была принята из-за того, что владелец не уплатил налоги на сумму около 270 млн руб. Об этом сообщили в УФССП. По данным источника «Ъ-Черноземье», речь идет об отеле Marton Business (входит в российскую сеть отелей «Мартон» краснодарского бизнесмена Андрея Марченко).

В ведомстве рассказали, что выполняли поручения коллег из Донецка, где зарегистрирован владелец сети. Принудительная мера также была применена к двум земельным участкам, принадлежащем предпринимателю.

В ведомстве пояснили, что арест отличается от приостановления деятельности тем, что не исключает продолжение работы отеля. Если задолженность по налогам не будет оплачена, начнется процедура реализации имущества должника.

По собственным данным, «Мартон» является крупнейшей сетью отелей Краснодара. Они действуют в восьми городах, среди которых Черноземье представляет только Воронеж. В облцентре расположены два отеля — Marton Business и Marton City на улице 45-й Стрелковой Дивизии. Управляются они через индивидуального предпринимателя (ИП) Андрея Марченко. По данным Rusprofile.ru, ИП был зарегистрирован в Донецке сентябре 1999 года для ведения деятельности гостиниц и иных мест временного проживания. Господин Марченко также является учредителем ООО «Гостиница "Вологда"».

В марте прошлого года управление СКР по Краснодарскому краю возбудило в отношении Андрея Марченко уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ, до трех лет лишения свободы). По версии следствия, бизнесмен подавал недостоверные декларации с 2017 по 2019 год, уклонившись от уплаты налогов на 97,3 млн руб. Господин Марченко тогда заявил «Ъ-Кубань», что его организация открытая и ничего не прячет, а проблемы могли возникнуть из-за случайной ошибки бухгалтера. Через месяц он сообщил о своем намерении отправиться на СВО. В ноябре 2023-го стало известно, что он ранен.

В 2015 году сеть «Мартон» заявляла о намерении возвести в Воронеже пять трехзвездочных отелей. Общий объем инвестиций оценивался в 650 млн руб.

Подробнее о планах сети — в материале «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева