Главные новости за 17 декабря. Ростов-на-Дону и область

Депутаты Ростовской городской думы согласовали на должность главы Советского района донской столицы экс-замдиректора Ростовской транспортной компании и бывшего депутата Никиту Перемузова.

Расходы бюджета Ростова в 2025 году составят 60,4 млрд руб., а доходы — 60,7 млрд руб., согласно утвержденному депутатами плану. Таким образом, бюджет окажется профицитным.

Компания Gloria Jeans сокращает часть своих производств в Ростовской области. В частности, будет закрыт швейный цех в Сальске. Работникам предложили трудоустроиться на других фабриках.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил разработать проектно-сметную документацию на строительство объезда Новочеркасска. Ее стоимость оценивается в 100 млн руб., а на реализацию всего проекта потребуется около семи млрд руб.

Производство БПЛА в Аксайском районе планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году. Объем инвестиций в проект составит около 752,1 млн руб.

Специалисты «Ростовэнерго» завершили работы по устранению последствий непогоды в Ростовской области. Как сообщает пресс-служба правительства региона, сейчас отрабатываются единичные случаи отключения света.

В Ростове возбудили уголовное дело в отношении замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции главного управления МВД России по региону Сергея Глазырина. Он подозревается в превышении должностных полномочий.

На территории сквера имени Алексея и Антона Воробьевых в Новочеркасске открыли памятник в честь погибших бойцов СВО. В церемонии принял участие врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

В Ростовской области строится 4,4 млн кв. м жилья, из них около 3,4 млн кв. м приходится на донскую столицу. При этом число нераспроданных квартир на первичном рынке составляет 64%.

В Ростове задержали нападавшего с ножом на девушку и подростка мужчину. СУ СК РФ по региону возбудил против него уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемого уже допросил следователь.